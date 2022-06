Val de căldură care afectează Franţa, Spania şi Portugalia Meteorologii anunta un val de caldura fara precedent pentru aceasta data, in Franta. Saptamana aceasta, valorile termice se vor situa, pe timpul zilei, intre 35 si 38 de grade. Si Spania se confrunta cu cel mai puternic val de caldur din ultimii 20 de ani. Temperaturile au trecut deja de 40 de grade, iar meteorologii spun ca vor mai creste in urmatoarele zile. Portugalia se afla, de asemenea, sub avertizari de canicula, in aceste zile. (Rador/ FOTO radioiasi.ro) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

