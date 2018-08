Val de BANI anunţat de Dăncilă „In primele 7 luni ale anului, agricultorii romani au beneficiat de 2,29 miliarde de euro din fonduri europene, sume investite efectiv in agricultura si dezvoltare rurala. Pana la sfarsitul anului, in agricultura romaneasca va mai intra inca un miliard de euro si vom ajunge in acest an la 3,29 miliarde de euro bani europeni pentru finantarea agriculturii. Rezultatele masurilor bune din acest sector se vad deja. In ceea ce priveste recolta de vara, Romania a obtinut pentru prima data peste 10,2 milioane de tone de grau, desi, dupa cum stim, nu a fost un an prielnic agriculturii din punct de vedere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

