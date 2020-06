Val de atacuri ransomware din Rusia împotriva unor companii americane (experţi) Hackeri cu baza în Rusia au lansat un nou val de atacuri împotriva unor întreprinderi americane prin ransomware, un tip specific de malware care le permite criptarea datelor în sistemul informatic si pe care le fac accesibile doar în schimbul platii unei rascumparari, au avertizat vineri experti informatici, citati de AFP.



Societatea de protectie informatica Symantec a indicat ca a identificat cel putin 31 de tinte în SUA, dintre care opt companii se afla printre cele 500 cele mai importante din tara.



"Autorii acestor amenintari par foarte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

