Val de atacuri armate în SUA, dintre care patru au avut loc doar în ultimele șase ore ale weekend-ului trecut Un total de șase persoane au fost ucise și 33 au fost ranite în atacurile armate care au avut loc în marile orașe americane în acest weekend, potrivit Insider.



Crimele au început în Savannah, Georgia, vineri seara, unde un barbat a fost ucis și alți șapte au fost raniți într-un atac armat.



Șeful poliției din Savannah, Roy Minter Jr., a declarat ca împușcaturile au facut parte dintr-un val național de violența.



"Este foarte deranjant ceea ce vedem în toata țara și nivelul de violența cu arme de foc este problematic și nu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

