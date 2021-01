Val de amenzi pentru nerespectarea regulilor impuse de pandemie

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii doljeni impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai ISU Dolj, ANPC, DSVSA si ITM Dolj, au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta. La aceste…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat,…

- Purtatorul de cuvant al MAI, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a declarat ca doar in ultimele 24 de ore polițiștii din toata țara au verificat peste 7600 de operatori economici și peste 5000 de restaurante, acțiunea soldansu-se cu amenzi in valoare de 1,6 milioane de lei. Citește și: Adriana…

- Politistii au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare totala de 26.000 de lei in urma verificarilor efectuate in ultimele 24 de ore vizand respectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a anuntat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures."In ultimele…

- Politistii ialomiteni au aplicat sambata 72 de amenzi in valoare de peste 9.000 de lei pentru nerespectare masurilor legale privind protectia si prevenirea raspandirii COVID-19. Au fost facute verificari in 25 mijloace de transport public in comun, fiind legitimate peste 400 de persoane. Autoritatile…

- Politistii brasoveni au aplicat, in ultimele 24 de ore, sute de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala impotriva COVID-19, in cadrul unor actiuni de verificari defasurate in zonele aglomerate, centre comerciale, piete, targuri, terase, in zona unitatilor de…

- Politistii vasluieni au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de peste 45.000 de lei cu ocazia unor controale care au vizat respectarea masurilor de protectie sanitara in contextul pandemiei de COVID-19, printre persoanele amendate aflandu-se proprietarul unui local in care se desfasura o…

- Acțiunile de control ale Poliției in context Covid-19 au vizat, in data de 14 octombrie a.c., 468 de persoane și 143 de societați comerciale, a informat, joi, Prefectura Suceava. Polițiștii au aplicat 96 sancțiuni contravenționale, in valoare de 4.000 lei, pentru nerespectarea masurilor de ...