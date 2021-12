Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 117 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 198.800 de lei, au fost aplicate pana in prezent in urma protestului de marti de la Palatul Parlamentului, informeaza Agerpres. "In continuarea masurilor luate in data de 21 decembrie, in contextul manifestatiei de protest de…

- Aproape 40 de persoane au fost sanctionate de politisti, sambata seara, la o petrecere privata organizata in incinta unui club din centrul vechi. Societatea comerciala a fost sanctionata contraventional, cu suma de 5.000 de lei. Fiecare participant la petrecere a fost amendat cu suma de 500 lei. “In…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, marți, la Palatul Parlamentului, dupa discuțiile purtate cu liderii PNL și cu cei ai UDMR pe tema viitorului guvern ca, in opinia sa, rectificarea bugetara este prioritara și apoi Justiția. “Vom vedea ce putem face ca sa facem SIIJ și mai funcționala“, a spus…

- Trei supermarketuri Mega Image din judetul Ilfov au fost sanctionate cu amenzi in valoare totala de 55.000 de lei, ca urmare a deficientelor constatate in zonele de legume – fructe, mezeluri – branzeturi, mancare gatita si produse congelate, arata Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului…

- Aproape 100.000 de verificari au avut loc, in ultimele 24 de ore, in Romania, pentru depistarea celor care nu respecta masurile luate de autoritați in contextul pandemiei COVID-19. Au fost date peste 2.200 de amenzi, in valoare de 430.000 de lei. Poliția Romana a transmis, marți, ca polițiștii au acționat…

- Jandarmeria a amendat organizatorii protestelor de sambata seara din Capitala, dar le-a adresat și mulțumiri ca mitingurile nu s-au soldat cu incidente. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei București, Alexandru Iacob, a declarat duminica la Digi24 ca organizatorii protestelor de sambata seara la care…