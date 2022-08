Stiri pe aceeasi tema

- Noua alerte cu bomba au fost anunțate in diverse locuri din Chișinau. Patru alerte cu bomba vizeaza spitale, alte trei - centre comerciale, una vizeaza Curtea Suprema de Justiție și alta aeroportul internațional.

- Oamenii legii din republica Moldovaau fost puși pe jar dupa ce o persoana necunoscuta a anunțat ca in sediul Curții Supreme de Justiție s-ar afla un obiect explozibil. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- In ultimele 24 ore, Poliția a inregistrat doua alerte false despre plasarea de obiecte explozive la 43 de locații, dintre care 23 in Chișinau, 13 in Balți și 7 in UTA Gagauzia. Autorul unuia din aceste doua apeluri este identificat și cercetat de organul de urmarire penala, anunța Poliția Republicii…

- Alerte cu bomba la Curții Supreme de Justiție și Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”. La fața locului au intervenit toate serviciile specializate, zona a fost incercuita, iar persoanele din cladire au fost evacuate.

- Au fost anunțate multiple alerte false cu bomba in ultimele saptamani in Republica Moldova, despre care autoritațile spun ca nu sunt intamplatoare. Acestea ar veni in contextul in care țara a primit statutul de „candidata” la aderarea la Uniunea Europeana. Au fost anunțate, in ultimele saptamani,…

- Alertele false cu bomba, anuntate in ultimele saptamani atat la Chisinau, cat si pe intreg teritoriul Republicii Moldova ar fi fost organizate de un grup de persoane care si-ar dori sa provoace neliniste in societate, potrivit Procuraturii pentru combaterea criminalitatii organizate si cauze speciale…

- Anterior, omenii legii au fost sesizați, precum ca in incinta Curții Supreme de Justiție (CSJ) este amplasat un obiect explozibil. Astfel, in urma verificarilor, alarma s-a dovedit a fi falsa. Potrivit poliției, nu au fost gasite obiecte sau substanțe explozibile, potrivit ProTV . Oamenii legii cauta…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a spus, luni, la Chisinau, ca locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana. In ce privește razboriul din Ucraina, Ciolacu a afirmat ca „avem de-a face cu un razboi de durata cu un dictator care va fi