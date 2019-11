Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer tropical il va inlocui pe cel polar. Temperaturile vor urca pana la 25 de grade! Dupa valul de aer rece din Romania, meteorologii de la Severe Weather Europe anunța o schimbare radicala de vreme in Europa Centrala și de Est, inclusiv la noi in țara. Un nou val de caldura o sa ajunga in…

- Dupa vremea rece cu ploi, ninsori si temperaturi negative, un val de aer tropical ajunge in weekend in Europa Centrala si de Est, inclusiv in Romania. Valorile termice vor marca o creștere fața de intervalul anterior la finalul acestei saptamani, duminica inregistrandu-se 21 de grade Celsius. Vremea…

- Elena Mateescu, director general al ANM a vorbit, în cadrul dezbaterii "Schimbarile climatice și impactul în economie", despre schimbarile care se vor produce în România în urmatoarele decenii,

- La doar cativa kilometri de Vatra Dornei, iarna s-a instalat deja. Temperatura a scazut atat de mult, incat primii fulgi nu au mai asteptat anotimpul rece si s-au asternut inca din luna septembrie, scrie cancan.ro. Pe imaginile surprinse in Muntii Giumalau, pe un fundal de basm, se pot observa primii…

- La Miercurea Ciuc mercurul termometrelor a coborat, vineri, la minus 0,5 grade. Este prima temperatura negativa inregistrata in aceasta toamna, potrivit Mediafax.Potrivit meteorologilor de serviciu de la Centrul Meteo Transilvania Sud Sibiu, vineri dimineața la Miercurea Ciuc s-au inregistrat…

- ANM a facut anunțul! In urmatoarele doua saptamani vremea va prezenta fluctuații considerabile de temperatura. In același timp, in intervalul 9 - 22 septembrie, sunt anunțate ploi in unele regiuni. Afla cum va fi vremea pe regiuni.