Val de aer polar peste România. Când se strică vremea Vremea se va raci din nou in tara, dupa ce o masa de aer polar va patrunde in Romania zilele viitoare, anunta meteorologii. Astfel, vom avea vreme la extreme. Luni este o zi frumoasa, insorita, dar lucrurile se vor schimba. Un val de precipitații va ajunge pe teritoriul țarii noastre. Vreme instabila, dar calduroara Nu […] The post Val de aer polar peste Romania. Cand se strica vremea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer polar se abate asupra Romaniei, iar incepand de marți vremea se schimba radical. Pe tot parcursul saptamanii vom avea ploi, ninsori, dar și temperaturi negative. Vremea va fi la extreme in Europa, in țarile din Occident vom avea temperaturi de 40 de grade, in timp ce in Estul Europei vom…

- Vremea ramane frumoasa luni, 13 martie, iar vantul se domolește. Se incalzește ușor și maxima va ajunge la 13 grade Celsius. Variații de temperatura se anunța in urmatoarele zile, iar dimineața se vor produce bruma și ingheț la sol.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de vant puternic și ploi, valabila de miercuri ora 12.00, pana vineri, ora 2.00. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Ciclonul polar ajunge in Romania. Ger naprasnic, cu temperaturi de -20 de grade Celsius. Prognoza meteo pe 4 saptamani Vremea se racește puternic din acest weekend. Temperaturile minime vor cobori la valori mai scazute decat normalul perioadei. Vor fi temperaturi sub zero grade și pe timp de zi, iar…

- Un val de aer polar ingheața Romania: Cat va ține episodul de vreme rea Vremea geroasa pune stapanire pe aproape toate regiunile. La munte va continua sa ninga, iar temperaturile vor scadea accentuat, in unele zone pana la minus 20 de grade Celsius. Gerul ne va chinui toata saptamana viitoare. Temperaturile…

- Daca in aceste zile Romania trece printr-o perioada extrem de rece, datorita unui anticiclon polar, ANM anunța ca prognoza pentru luna februarie aduce mari surprize din punct de vedere termic. Noile date nu sunt ambucuratoare, iar zapada nu va lispi nici in prima parte a acestei luni din an. Ce se…

- Ninsorile din ultimele zile au fost doar un prim episod de iarna, dar in urmatoarele cateva zile se va incalzi ușor. Vor exista șanse de ninsori, dar izolat pe parcusul saptamanii, insa din weekend revine ciclonul polar și vom avea ninsori pe tot cuprinsul țarii. Ulterior, temperaturile vor scadea…

- Șefa ANM, Elena Mateescu, susține ca vom avea cateva zile cu temperaturi mai ridicate, iar apoi vremea se va raci considerabil. Inclusiv in București temperaturile vor inregistra minime de -7 grade, iar dupa perioada de ger se va intoarce ciclonul polar și vom avea ninsori abundente. Fii la…