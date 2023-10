Val de aer polar lovește România. Se vor înregistra temperaturi foarte scăzute în următoarea perioadă Temperaturile vor scadea in urmatoarea perioada brusc, ajungand chiar de pragul inghețului in unele zone din tara, dupa caldura neobișnuita din mijlocul toamnei. Vremea se raceste accentuat, temperatura va scadea chiar și cu 10 grade in 2-3 ore, iar ploile vor cuprinde o suprafata tot mai mare. La munte, poate aparea lapovița și ninsoare, […] The post Val de aer polar lovește Romania. Se vor inregistra temperaturi foarte scazute in urmatoarea perioada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

