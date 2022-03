Val de aer polar în România. Alertă meteo, temperaturi cu 15 grade sub normalul perioadei Val de aer polar in Romania. E alerta meteo, temperaturi cu 15 grade sub normalul perioadei. Meteorologii spun ca un val de aer arctic de origine siberiana va lovi Romania saptamana care vine. Temperaturile anunțate vor fi extrem de scazute, coborand și cu 15 grade fața de normalul perioadei. Val de aer polar in Romania […] The post Val de aer polar in Romania. Alerta meteo, temperaturi cu 15 grade sub normalul perioadei appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

