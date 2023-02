Val de aer cald peste România - temperaturile sar la valori neobișnuite. Prognoza pe două săptămâni BANATVremea se va incalzi mai ales spre finalul primei saptamani, iar media regionala a temperaturii maxime va crește de la 6 grade (valoare normala pentru aceasta perioada), pana spre 10…11 grade. In prima jumatatea a intervalului, nopțile vor avea temperaturi preponderent negative, iar media acestora va oscila intre -5 și 2 grade (cu cele mai ridicate valori la sfarșitul primei saptamani).A doua saptamana din interval va debuta cu o scadere a temperaturii aerului; media valorilor diurne va ajunge la 8 grade și a celor nocturne la -3…-2 grade. Dupa data de 21 februarie, valorile termice vor avea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

