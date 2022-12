Stiri pe aceeasi tema

- CU REPETIȚIE… Un baiat in varsta de 13 ani, din municipiul Vaslui, a ajuns, joi seara, la Spitalul Sf. Maria din Iași dupa ce a fost victima unui accident rutier. Incidentul a avut loc pe strada Vasile Alecsandri din Vaslui, iar mașina care a lovit victima aparține unui restaurant din oraș. Impactul…

- La inceputul Postului Nașterii Domnului, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Cucova (comuna Valea Seaca), a fost omagiata memoria Eroilor care s-au jertfit pentru patrie in ambele razboaie mondiale. La Monumentul Eroilor din curtea bisericii, preoții din parohiiile Protopopiatului Sascut,…

- Familiile și persoanele singure nevoiașe vor primi, pana in Ajunul Craciunului, nu numai un ajutor financiar, ci și pachete consistente cu alimente. Zilele trecute, Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat ca a inceput deja (in 9 noiembrie) distribuirea pachetelor cu…

- In perioada 28-30 octombrie a.c., politistii rutieri au actionat pe drumurile publice din judet pentru reducerea riscului rutier. Acțiunea a avut ca scop combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, indeosebi consumul de alcool sau a substantelor psihoactive și viteza excesiva.…

- Se executa covoare antiderapante in comuna Sascut, la doua treceri de pietoni unde vor fi amplasate inclusiv marcaje preformate cu proiecția pe orizontala a indicatorului „Presemnalizare trecere pentru pietoni”. Astfel de covoare și marcaje vor fi realizate si in localitațile Valea Seaca, Nicolae Balcescu…

- In cursul acestei nopți, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in urma unor apeluri primite pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112 care anunțau: – Un accident rutier: un autoturism a intrat intr-un cap de pod, fara persoane incarcerate, in comuna Palanca, sat Ciughes. In urma accidentului…

- Deși trebuiau majorate cu data de 1 iunie, conform deciziei Guvernului, salariile ingrijitorilor de la Adapostul de Caini al Primariei Bacau au fost majorate abia, joi, 29 septembrie, in cadrul ședinței Consiliului Local Bacau. „Incepand cu 1 iunie, guvernul a stabilit majorarea pentru anumite sectoare…

- Opt persoane cu dizabilitați locomotorii din județele Bacau și Vrancea, au urcat cu scaunul rulant in aceasta saptamana pe varful Rarau (1651 m), cel mai inalt varf din masivul omonim. Acțiunea a fost organizata in cadrul proiectului „Egali pe apa” susținut de Asociația Door2Outdoor cu ajutorul voluntarilor…