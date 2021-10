Stiri pe aceeasi tema

- DN1 B- Valea Calugareasca: accident rutier intre un autoturism condus de un barbat in varsta de 87 ani și o autoutilitara condusa de un barbat in varsta de 50 de ani (foto). La testarea cu aparatul etilotest a celor doi conducatori auto rezultatele au fost negative. Acesta a fost al doilea accident…

- Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice, anunta IPJ Tulcea. In noaptea de 5 septembrie a.c., politistii tulceni au identificat in trafic un barbat de 50 de ani din Macin, in timp ce conducea un auto fiind sub influenta bauturilor alcoolice cu o concentratie de 0,40 mg litru alcool…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 1B, in zona localitații Valea Calugareasca. O persoana a fost ranita dupa impactul dintre trei autoturisme. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1B Ploiești – Mizil, in zona localitații Valea…

- Un accident in care au fost implicate trei mașini a avut loc vineri dimineața pe DN 1B, in județul Prahova. Traficul in zona este restricționat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1B Ploiești – Mizil, in zona localitații…

- Bulevardul București este cunoscut drept unul dintre bulevardele din municipiul reședința de județ unde probabilitatea pentru producerea de accidente rutiere este una mare. Numai azi, 10 august, polițiștii din Baia Mare au intervenit la doua accidente rutiere. Potrivit IPJ Maramureș, in primul caz doua…

- Polițiștii rutieri din județu Timiș continua acțiunile cu caracter preventiv pentru creșterea gradului de disciplina rutiera. In data de 01 august a.c., in intervalul orar 19.30-21.30, polițiștii Biroului Rutier impreuna cu polițiști de la Ordine publica au desfașurat o acțiune pe raza municipiului…

- Barbat, depistat baut la volan, pe strada Cuartului din municipiul Constanta.La data de 26 iulie a.c., in jurul orei 00.15, politisti din cadrul Sectiei 2 au identificat un barbat, de 37 de ani, din judetul Olt, care a condus un autoturism pe strada Cuartului din municipiul Constanta, in timp ce se…

- V. S. Drumurile naționale de pe raza Prahovei, dar și unele drumuri județene pe care au loc foarte des accidente rutiere grave, au fost și ieri in atenția polițiștilor de la Rutiera. Intr-o acțiune care a vizat participanții la trafic de pe DN1B, DN1D și DJ 100B, polițiștii au instituit controale in…