- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania au intrat in coliziune cu un camion, pe o autostrada din Austria, informeaza presa austriaca.

- Traficul rutier este oprit, joi, pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 56+500 metri, in zona localitatii Nicolae Balcescu, din cauza unui accident in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane. (Promotiile zilei la…

- Sapte persoane, printre care si o femeie insarcinata, au ajuns in noaptea de marti spre miercuri la spital, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in localitatea Muntenii de Jos din judetul Vaslui.

- Autoritatile din Harghita au activat, luni, Planul Rosu de interventie dupa ce un autoturism si un microbuz s-au ciocnit in zona localitatii Sancraieni, cel putin o persoana fiind incarcerata, potrivit news.ro. Planul Rosu a fost activat la ora 13.45, mai multe echipaje de politie, pompieri…

- Accident grav. Sapte copii si un adult au fost transportati la spital, miercuri, în urma unui accident produs pe un drum din judetul Timis între un microbuz în care erau 17 elevi si doi profesori si o masina.

- Un microbuz de transport public plin cu pasageri și doua autoturisme s-au ciocnit, marți la pranz, pe DN 2 E 85, in localitatea Garoafa, din județul Vrancea. Primele date din ancheta polițiștilor arata ca evenimentul rutier s-a produs din cauza nepastrarii distanței regulamentare. Doua femei au fost…

Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata seara, in localitatea Varias din judetul Timis, soldat cu un mort si sase raniti, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism