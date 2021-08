Stiri pe aceeasi tema

Val de accidente grave in Baia Mare. Mașini distruse și cinci persoane ranite Azi, 10 august, polițiștii din Baia Mare au intervenit la doua accidente rutiere produse pe Bulevardul București din municipiu.

- O vijelie puternica a lovit municipiul Baia Mare in aceasta dimineata si a creat mai multe probleme in oraș. Copac cazut peste o persoana in Baia Mare, bld. Bucuresti(statie Pietrosu), acoperis de bloc cazut peste autoturisme str. Melodiei. Persoana prinsa sub copac a ieșit singura. Are fractura membru…

- Grav accident rutier in aceasta dimineata pe strada Fabricii din Baia Mare. In urma impactului violent dintre doua autoturisme au rezultat mai multe victime incarcerate, iar masinile au fost grav avariate. fata locului s-au deplasat pompierii de la descarcerare si un echipaj SMURD de transport victime…

- In seara de duminica, la ora 22.25, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe D.N. 1C. La fața locului, polițiștii au constatat ca o femeie de 38 de ani din Baia Mare, aflata la volanul unui autoturism, a intrat in coliziune laterala cu un alt…

- Accident in aceasta dupa-amiaza in Baia Mare, pe bd. Republicii colt cu str. Moldovei. Doua masini – una inmatriculata in Maramures, cealalta in Satu Mare – au intrat in coliziune. Din fericire nu au fost victime, doar pagube materiale, asta dupa ce masina din Satu Mare s-a izbit de gardul Bisericii…

- Informații de ultima ora ne-au sosit la Spitalul de Chirurgie Generala din Cluj Napoca. Acolo medicii au facut eforturi uriașe pentru a-i salva piciorul tanarului spulberat in stația de autobuz de langa Mall-ul din Baia Mare in timp ce aștepta autobuzul alaturi de soția lui. L-au operat 13 ore in speranța…

- Joi, 17 iunie, in jurul orei 13.30, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Victoriei din municipiu, soldat cu pagube materiale. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 36 de ani din Tautii Magheraus a condus un autoturism, iar la un moment…

- Un accident de circulație a avut loc astazi dimineața pe DN1C Baia Mare – Dej, pe raza localitații Lapușel. Din primele informații se pare ca in eveniment au fost implicate doua mașini, iar una a fost proiectata in șanț oprindu-se intr-un podeț. Doua persoane au fost ranite, iar o persoana a ramas captiva…