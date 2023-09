Stiri pe aceeasi tema

- 66 de pompieri vor dona sange, in zilele de luni si marti, pentru persoanele ranite in urma exploziilor de la Crevedia, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Totodata, pompierii au facut apel la toate persoanele sa doneze sange. ‘Sa-i sprijinim cu gandul,…

- Un barbat in varsta de 85 de ani a fost ranit, dupa ce s-a rasturnat cu masina, au anuntat, joi, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.Potrivit acestuia, accidentul s-a produs pe un drum din comuna Draguseni, iar barbatul de 85 de ani era singur in autoturism."La fata…

- Accidentul a avut loc in comuna Orbeasca de Jos, in eveniment fiind implicate doua autoturisme in care se aflau, in total, cinci persoane, intre care doi copii. Unul dintre autoturisme a ricosat intr-un cap de pod, fiind grav avariat, relateaza News.ro. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru…

- Un accident grav s a produs ieri, in data de 2 august 2023, pe DN7, judetul Valcea. O persoana a fost incarcerata. Potrivit unei informari din partea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in cursul zilei de ieri, 2 august 2023, echipajele de pompieri salvatori au gestionat 1.629 situatii…

- FOTO: Zi neagra pe șoselele din Romania. Bilanț cumplit: 6 persoane decedate, dintre care doi copii, raniți și accidente in lanț Zi neagra pe șoselele din Romania. Șase persoane, printre care doi copii și parinții lor, și-au pierdut viața duminica, in cateva ore fatale, pe drumurile din țara. Alte…

- Un nou punct de lucru al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani a devenit operational, vineri, in localitatea Cotusca. Potrivit datelor transmise de ISU, la noua structura vor lucra 21 de pompieri militari care vor interveni in cazul inregistrarii unor situatii de urgenta in comunele…

- "Cupa ASPR" 2023 la minifotbal, competiție organizata de Asociația Sportiva a Pompierilor din Romania, a ajuns la final. Dupa trei zile de fotbal de calitate, evenimentul sportiv organizat in acest an la Botoșani s-a incheiat cu succesul echipei Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea"…