Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai grav rutier din istoria țarii noastre a avut loc in anul 1980, atunci cand un autobuz plin cu 48 de calatori s-a prabușit intr-o mlaștina din județul Botoșani. Pe 29 iunie 1980, pe un drum din judetul Botosani, la granita cu Suceava, avea sa aiba loc unul dintre cele mai cumplite accidente…

- Mondialul a trecut si suporterii din Romania au revenit la partidele formatiilor din Liga I. Din pacate, cupele europene ne-au mai dat deja niste palme grele si ne-au reamintit despre o realitate extrem de trista.

- Tragere la sorți in Liga Campionilor (ora 13.00). CFR Cluj iși afla adversara din turul II preliminar. Campioana Romaniei, CFR Cluj, iși va afla, marți, adversara din turul II preliminar al Ligii Campionilor. Pentru a ajunge in grupele din Liga Campionilor, CFRCluj trebuie sa treaca de trei tururi preliminare,…

- CFR Cluj nu va fi cap de serie la tragerea la sorti de marti, 19 iunie, ora 13:00, si va trebuie sa treaca de trei tururi pentru a juca in grupele Champions League, unde a fost ultima oara in 2012. Echipa lui Edi Iordanescu poate da peste nume mari inca de la prima aparitie europeana a sezonului.…

- Romania a pierdut doua locuri in clasamentul mondial privind siguranța copilariei, potrivit Raportului global Save the Children ”Multiplele chipuri ale excluziunii”, dat publicitații de Ziua Internaționala a Copilului. Țara noastra ocupa locul 54 (fața de locul 52 in anul precedent) din 175 de țari…

- Turneu internațional de mare amploare la Ghidighici. Competiția pentru copii și juniori "May Cup Moldova" a ajuns la a treia ediție. La turneu au participat 96 de echipe la diferite categorii de varsta din Republica Moldova, Romania, Belarus și Ucraina.

- La prima aparitie in sezonul in aer liber, atleta Marina Baboi a castigat probele de 100 de metri plat si stafeta 4 x 100 metri din cadrul unui turneu international in Israel, la care au participat atleti din tara gazda, Ucraina, Cipru, Belarus si Romania. In urmatoarea perioada, sprintera buzoiana…

- Duminica, 13 mai, la Tel Aviv a avut loc un concurs international de atletism pentru juniori I, concurs la care a fost prezenta si o delegatie din Romania, alaturi de sportivi din Cipru, Belarus, Ucraina si tara gazda, Israel. In delegatia Romaniei s-a aflat si atleta Andreea Lungu, legitimata la CSS…