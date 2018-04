Stiri pe aceeasi tema

- Carmen, fosta soție a milionarului Dan Adamescu, a dat lovitura. A caștigat in instanța un ultim proces și, potrivit deciziei magistraților, urmeaza sa intre in posesia a 200 de milioane de euro. Un sfert din averea defunctului om de afaceri. Hotararea este definitiva. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania,…

- Moartea lui Vasile Turcu șoca, in urma cu un an, pe toata lumea. Fostul acționar al lui Dinamo a incercat sa se sinucida, dar a mai supraviețuit opt zile in spital. In dimineața zilei de 9 martie 2017, Bogdan Oprița, purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, facea anunțul care așternea tacerea in…

- Mariana de la Exatlon s-a intors zilele trecute din Republica Dominicana. Mama unui baiat adolescent, sportiva traiește cu chirie intr-o garsoniera. Marele ei vis este sa aiba casa ei. Mariana și-ar fi dorit sa caștige premiul cel mare pentru a-și permite sa-și cumpere propria garsoniera, in care sa…

- Prințul Nicolae și Alina Binder, „Lady Di a Romaniei”, se pregatesc de cununia religioasa. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, publica imagini in premiera cu cei doi miri. Potrivit presei, Prințul Nicolae și Alina Binder au facut deja, in secret, cununia civila, iar in imaginile pe care le publicam…

- Berbec – Renunța la incapațanare, la orgoliu și la dorința de a avea neaparat ultimul cuvant pentru ca nu are rost sa alimentezi mai departe o disputa care nu mai este de actualitate in prezent. Este indicat ca astazi sa treci in revista cele intamplate intre tine și o persoana draga pentru a ințelege,…

- Clipe grele pentru Maia Morgenstern. Celebra actrița a ajuns la spital, dupa ce a cazut in timp ce era pe scena unui teatru. Ajunsa la spital, doctorii care s-au ocupat de ea, i-au dat o veste trista: avea o mana rupta, așa ca au fost nevoiți sa ii puna ghips. Cu toate ca are mana […] The post Maia…

- Dorin Cocoș și iubita lui, Raluca Miu, au in aceasta perioada numai motive de bucurie! Mai e puțin pana la momentul mult așteptat, atunci cand va veni pe lume baiețelul lor. Marele eveniment se apropie cu pași repezi, iar, in tot acest timp, afaceristul este extrem de grijuliu cu blondina. CANCAN.RO,…

- Primul care a plecat de la „Ferma Vedetelor” in noul sezon este un barbat, spre surprinderea fanilor emisiunii. El și-a luat gandul de la premiul cel mare, in valoare de 50.000 de euro, iar cand a parasit competiția nu a varsat nicio lacrima de tristețe. Citește și: Diana Dumitrescu nu a mai suportat…