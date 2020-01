Stiri pe aceeasi tema

- Kobe Bryant (41 de ani) a murit duminica noapte dupa ce elicopterul in care se afla impreuna cu fata lui, Gianna (13 ani), și alte 7 persoane s-a prabușit in Calabasas, California. (Detalii AICI) Ofițeri ai Poliției din Los Angeles patruleaza in zona pentru a-i ține departe pe hoți! Poliția din Los…

- TVR 1 a prezentat imagini cu un alt baschetbalist la știrea despre decesul lui Kobe Bryant. Pe fundal rulau imagini cu LeBron James, actualul star al lui Los Angeles Lakers. Primele imagini cu momentul in care elicopterul in care se afla baschetbalistul Kobe Bryant se prabuseste - VIDEO…

