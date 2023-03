Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si China nu creeaza o alianta militara si nu ascund nimic in termeni de cooperare militara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu pentru televiziunea nationala rusa difuzat duminica, relateaza Reuters. Putin si presedintele chinez Xi Jinping si-au declarat prietenia si s-au…

- Autoritatile de la Moscova și Beijing au subliniat ca relațiile dintre cele doua țari, Rusia si China, nu reprezinta o alianța militara. Relațiile dintre Rusia și China nu reprezinta o alianța militaro-politica, nu au un caracter similar cu cel al unui bloc, nu sunt de natura confruntationala, și nici…

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Vladimir Putin si Xi Jinping, au discutat vineri, prin videoconferinta, despre modalitati de intensificare a relatiilor bilaterale, in contextul tensiunilor Moscovei cu Occidentul, ca urmare a razboiului din Ucraina.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat vineri, 30 decembrie, ca se asteapta ca omologul sau chinez, Xi Jinping, sa efectueze o vizita de stat in Rusia, in primavara anului 2023, relateaza Reuters și News.ro . Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.…

- Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.In declaratiile introductive. transmise in direct de televiziunea rusa de stat, Vladimir Putin a subliniat ca relatiile dintre Rusia si China sunt tot mai importante ca factor de stabilizare si a spus ca Moscova vizeaza…