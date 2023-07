Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de vineri, temperaturile sunt asteptate sa depaseasca 40 de grade Celsius in zone extinse din Grecia, informeaza DPA.In capitala Atena, temperaturile maxime ar putea atinge 45 de grade sambata, a anuntat marti serviciul meteorologic din aceasta tara. Autoritatile ii indeamna pe rezidenti…

- Canicula nu se lasa dusa prea repede. Meteorologii anunța ca, saptamana aceasta, vremea va fi deosebit de calda, insa va deveni instabila in anumite zile. Temperaturile vor fi caniculare și disconfortul termic va fi accentuat.Este canicula severa in Europa! Mai multe țari se afla sub alerta meteo cod…

- Canicula severa in Europa, cu temperaturi chiar și de 44 de grade Celsius. Mai multe țari se afla sub alerta meteo Cod Roșu luni, 10 iulie, și marți, 11 iulie 2023. Meteorologii eu emis atenționari meteo de canicula și disconfort termic, in mai multe țari din Europa. Cod rosu de canicula in Spania,…

- Meteorologii din toata Europa au refacut harțile și vin cu prognoze de coșmar. La noi, cele mai afectate zone sunt cele din sudul și sud-vestul țarii. De asemenea, disconfortul termic va fi unul uriaș, iar in marile orașe temperaturile resimțite vor depași chiar și 50 de grade.Medicii recomanda varstnicilor…

- Un val de canicula vine peste Europa, meteorologii vorbind de fenomenul de „cupola de caldura” si praf saharian. De noul val de canicula va fi afectata si Romania, incepand de marti, iar spre sfarsitul saptamanii, valorile resimtite sunt prognozate la 40 de grade Celsius. Revine fenomenul de „cupola…

- Vacanțe fictive, vandute cu mii de euro pe internet. Zeci de turiști care au visat la vacanțe in zone de lux din Grecia, Spania, Italia, Franța sau Austria au cazut in plasa unor escroci romani. Indivicii le-au inchiriat vile de lux in stațiuni celebre la prețuri avantajoase. In realitate, oamenii au…

- Seceta mai frecventa și mai severa din regiunea mediteraneana - unde temperatura medie este acum cu 1,5 grade Celsius mai mare decat in urma cu 150 de ani - corespunde predicțiilor facute de oamenii de știința, care au avertizat in trecut cu privire la efectul schimbarilor climatice in zona, scrie Reuters.Sudul…

- Europa, la extreme pe final de aprilie. Batranul continent urmeaza sa fie lovit de un val de canicula, in unele zone temperaturile ajungand sa depașeasca 40 de grade Celsius. Specialiștii ne avertizeaza ca va trebui sa ne obișnuim cu perioade de seceta extinsa și perioade cu precipitații mai intense.…