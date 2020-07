Stiri pe aceeasi tema

- David Lah, de 43 de ani, nascut in Myanmar si care locuia in Toronto, efectua un turneu in tara sa natala pentru a predica Evanghelia. El este acuzat ca a organizat slujbe publice, ignorand interdictia de participare la adunari impusa de guvern pentru a limita propagarea COVID-19. La putin timp dupa…

- Pe timpul acestei pandemii, autoritatile din multe state au avut de confruntat puternicile biserici care au accepatat cu greu regulile de carantina si distantare sociala. In unele tari s-a mers pana la arestarea unor preoti pentru ca au incalcat regulile. In spatele acestor miscari de sfidare a fost…

- Pericolul raspandirii coronavirusului a dus la anularea mai multor examene. Evaluarile Nationale la clasa a II-a, a IV-a si a VI-a nu au mai avut loc, anul acesta. De obicei, aceste Evaluari aveau loc in luna mai. Elevii aveau testare atat la Limba romana, cat si la Matematica. Totodata, oficialii de…

- Prin relevarea structurii atomice a unei enzime-cheie implicate in replicarea ARN a SARS-CoV-2, oamenii de știința ar putea dezvolta medicamente care impiedica replicarea coronavirusului și, in consecința, raspandirea COVID-19.Coronavirusul are un genom deosebit de mare pentru un virus, fiind format…

- In ședința de Guvern de joi, 30 aprilie, au fost aprobate, prin Ordonanta de urgenta masuri suplimentare in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Noile masuri vizeaza beneficiarii concediului si indemnizatiei pentru ingriirea…

- Israelul a blocat duminica accesul in zone din Ierusualim locuite in mare parte de evrei ortodocsi, pentru a tine sub control raspandirea noului coronavirus din cartierele populate invecinate, unde rata de imbolnaviri este ridicata, transmite Reuters.

- Padurea Banseasa și cimitirele din București vor fi inchise de Florii, potrivit anunțului facut de Poliția Capitalei. Aceasta masura este luata pentru a preveni raspandirea noului coronavirus in acest weekend.

- Expunerea flacarii olimpice pentru Jocurile de la Tokyo, care trebuia sa aiba loc la Fukushima, pana la finalul lunii aprilie, va fi anulata din cauza preocuparilor legate de raspandirea coronavirusului, a anuntat, marti Comitetul de organizare Tokyo 2020, citat de Reuters. In ceea ce se dorea a fi…