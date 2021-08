Stiri pe aceeasi tema

- Tom Cruise a aterizat cu un elicopter direct in curtea oamenilor sub privirile șocate alea acestora. Starul se afla in Regatul Unit sa filmeze continuarea de la “Misiune Imposibila”.Pentru ca aeroportul unde trebuia inițial sa aterizeze actorul era inchis, cei din echipa lui au fost nevoiți sa se reorienteze…

- Alerta la Capul Midia O persoana a fost scoasa din mare, inconstineta, pe plaja Nomad din zona Capul Midia.La fata locului intervine un echipaj SAJ B2, un echipaj SMURD B si elicopterul.Stire in curs de actualizare ...

- Mini-elicopterul Ingenuity aflat pe Marte a finalizat ''cel mai complex'' zbor al sau pe ''Planeta rosie'', a anuntat agentia spatiala americana NASA, relateaza DPA. In cursul celui de-al zecelea sau zbor, la 24 iulie, mini-elicopterul a capturat doua imagini…

- Elicopterul aterizat fortat in Piata Charles de Gaulle a avut probleme la cutia de viteze si se putea prabusi in cateva secunde. Ancheta a scos la iveala ca, fara un echipaj foarte bine pregatit, astazi am fi vorbit despre o catastrofa de proportii

- O serie de fermieri din judetul Mures au decis sa se reprofileze si sa renunte la cresterea vacilor de lapte, in favoarea raselor de carne, considerate mult mai rentabile, atat ca pret, cat si ca timp de munca, a declarat, luni, fermierul Iacob Craciun, din Sanpetru de Campie. Foto: (c) Dorina MATIS…

- Doar 30% va mai ramane din piața de pe Independenței, restul spațiului fiind transformat, de Primarie, in parcare. Zona dedicata comercianților ce va ramane ar urma sa fie modernizata. Consilierii locali vor vota astazi un proiect de hotarare care presupune trecerea in domeniul public al municipiului…

- Meteorologii anunța ca in luna iunie vremea va fi mai rece decat ar fi normal pentru aceasta perioada. In trei din urmatoarele patru saptamani se anunța ploi torențiale. Saptamana 31 mai – 7 iunie Temperaturile vor fi mai coborate decat cele specifice acestei perioade, in intreaga țara. Vremea va fi…