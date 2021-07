Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Suceava a chemat polițiștii in fața unei biserici din oraș, dupa ce un alta barbat i-a sustras sticla cu alcool pe care o primise de pomana și din care bea chiar in fața lacașului de cult. Reclamantul a primit o amenda, scrie Antena 3 . Suceveanul a sunat la numarul unic de urgenta 112,…

- A fost nevoie de interventia politistilor si a jandarmilor pentru a opri violentele petrecute duminica, la Toplița. Doua femei s-au intepat cu cutitele, iar celelalte persoane agresive și-au distrus masinile.

- Sambata, 12 iunie, orele 17.39, lucratorii Secției 4 Poliție Rurala Galanești au fost sesizați prin intermediul SNUAU 112, cu privire la un scandal in familie. La fața locului, in comuna Fratauții Vechi a fost identificata apelanta care traiește in concubinaj și locuiește impreuna de aproximativ 15…

- Primaria ii asigura pe toti membrii comunitatii evreiesti din Ploiesti "de intregul sprijin moral si, totodata, de sustinere pentru remedierea situatiei. De asemenea, ne exprimam speranta ca organele abilitate vor clarifica circumstantele in care acest incident regretabil a fost posibil”, transmite…

- Politia finlandeza a deschis vineri o ancheta preliminara pentru a stabili daca notele de cheltuieli prezentate spre decontare de premierul Sanna Marin pentru mese luate in familie sunt sau nu legale, transmite AFP. Sanna Marin trebuie sa faca fata unei polemici de cand tabloidul Iltalehti…

- Un bistrițean care a disparut sambata dimineața de la domiciliu, este cautat de familie și polițiști. Barbatul a fost dat in cautare naționala. Un barbat in varsta de 64 de ani este cautat de polițiști, fiind disparut din data de 22 mai, de la domiciliul din municipiul Bistrița, județul Bistrița-Nasaud.…

- O femeie in varsta de 85 de ani a intrat intr-un centru de vaccinare din Mexico City și i-a dat asistentei, pe ascuns, un bilețel in care cerea ajutor, pe motiv ca este sechestrata și umilita de fiica ei și de soțul acesteia, de mai bine de 1 an de zile.

- Diana Șoșoaca e foc și para! Ar fi trebuit sa fie audiata la Comisia Juridica din Senat, tocmai pentru abateri ce i se imputa la nivelul masurilor sanitare, dar pana sa intre in sala s-a enervat dupa ce șefa comisiei, senatoarea Iulia Scanteie, i-a cerut sa poarte masca. Alta decat cea transparenta…