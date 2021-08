Stiri pe aceeasi tema

- Ajunsa in Tara Soarelui Rasare inca de acum 20 de ani, Nicoleta Oprisan e considerata unul dintre cei mai buni profesori de ikebana si o artista desavarsita. De mai multi ani, ea are propria companie, inspirata de arta aranjamentelor florale – mai nou, si-a lansat propria linie de parfumuri si de haine.

- Continua razboiul acuzatiilor in contextul campaniei electorale din Republica Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Liderul PACE, fostul sef-adjunct al IGP Gheorghe Cavcaliuc, l-a acuzat pe Renato Usatii, liderul Blocului electoral care ii poarta numele, ca ar fi creat o structura…

- O echipa multidisciplinara de oameni de stiinta de la Universitatea Ben Gurion din Israel a inventat un nas artificial capabil sa detecteze o varietate de bacterii, informeaza agentia TPS duminica. Un nas artificial capabil sa monitorizeze in mod continuu contaminarea bacteriana - o realizare ce a fost…

- Comuna Ciugud, din județul Alba, a bifat o premiera naționala. A devenit prima localitate care și-a lansat propria moneda virtuala. Moneda a fost denumita Ciuguban, utilizata pentru a recompensa cetațenii, in vederea colectarii și reciclarea deșeurilor. Ciugubanul atrage in special tinerii. In comuna…

- Crima intr-o localitate din județul Mureș. Trei barbați au intrat in miez de noapte in casa altuia, l-au legat, ucis și furat banii, scrie Mediafax Polițiștii din Mureș, sub coordonarea procurorului...

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca la nivelul Jandarmeriei Romane, al Politiei Romane si al Politiei de Frontiera au fost facute, in primele patru luni ale acestui an, 250 de imputerniciri pe diverse functii de conducere, el criticand, din nou aceasta practica. Bode anunta ca sustine…

- Un oraș din Cehia a abordat o strategie ingenioasa pentru redresarea dupa criza Covid-19 și a creat propria „moneda” locala, locuitorii primind bani pentru a-i cheltui in magazinele si cafenelele grav afectate de masurile de carantina, transmite Reuters.