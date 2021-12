Daca problema eficacitații vaccinurilor impotriva variantei Omicron nu a fost inca decisa, directorul Agenției Europene pentru Medicamente se incumeta la estimari. Noua varianta a Covid-19 se raspandește cu viteza fulgerului in Statele Unite, unde este acum dominanta, precum și in Europa, in special in Regatul Unit. La Paris, „mai mult de una din trei contaminari” […] The post Vaccinurile sunt adecvate impotriva Omicron? EMA nu are raspuns first appeared on Ziarul National .