- Un apel la toate tarile lumii sa NU suspende vaccinarea cu AstraZeneca a lansat si Organizatia Mondiala a Sanatatii, care si-a convocat pentru astazi grupul consultativ de experti. Acestia vor studia siguranta serului, in contextul in care mai multe state au suspendat din precautie administrarea vaccinului,…

- Grupul farmaceutic american Novavax s-a angajat sa puna la dispozitia programului international de vaccinare anti-COVID-19 COVAX 1,1 miliarde de doze din vaccinul sau candidat, a informat vineri Gavi, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Dispozitivul COVAX, pilotat de Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Geneva, 15 februarie 2021 - Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a introdus in Lista de utilizare in urgențe doua versiuni ale vaccinului AstraZeneca/Oxford impotriva COVID-19, oferind unda verde procesului de lansare a acestora la nivel global prin platforma COVAX. Vaccinurile sint produse de AstraZeneca-SKBio…

- COVAX Facility va distribui 1,992 de milioane de doze de vaccinuri AstraZeneca /Oxford produse de Serum Institute of India in Coreea de Nord pana in prima jumatate a acestui an, scrie Agerpres .Programul COVAX, care asigura vaccinuri tarilor sarace, este coordonat de Alianta pentru vaccinuri (GAVI),…

- Ungaria a receptionat marti primele 40.000 de doze din vaccinul rusesc Sputnik V, fiind prima tara a Uniunii Europene care foloseste acest vaccin anti-Covid-19, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agentiilor MTI, EFE și Agerpres. Potrivit lui Szijjarto, achizitia centralizata…

- Rodrigo Duterte, presedintele filipinez, a acuzat luni Uniunea Europeana ca retine vaccinuri anti-COVID-19 in dauna altor tari mai sarace, informeaza Agerpres , care citeaza agenția Reuters. Rodrigo Duterte a precizat ca exista o problema in obținerea de vaccinuri, din cauza ca mari puteri ca Uniunea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a emis, marti, noi recomandari pentru tratarea pacientilor bolnavi de Covid-19, inclusiv pentru cei care raman cu simptome persistente dupa ce s-au recuperat, afirmand si ca recomanda utilizarea unor doze reduse de anticoagulante pentru prevenirea formarii cheagurilor…

