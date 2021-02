Vaccinurile​ Pfizer, Moderna și AstraZeneca pot fi administrate persoanelor cu boli autoimune Vaccinurile produse de companiile Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca pot fi administrate persoanelor care sufera de boli autoimune, scrie Ministerul Sanatații intr-o postare pe Facebook. Conform strategiei naționale de vaccinare, acești pacienți se pot vaccina in etapa a II-a.Inainte de vaccinare, se recomanda ca pacienții cu boli autoimune sa consulte medicul specialist pentru o evaluare a starii de sanatate și a tratamentului urmat. Acest lucru este important in special pentru pacienții care se afla intr-un puseu de activitate al bolii. Pentru a asigura o eficiența buna a vaccinarii, este… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

