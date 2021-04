Stiri pe aceeasi tema

- Ugur Sahin, fondatorul BioNTech, partener cu Pfizer la fabricarea vaccinului anti-COVID, este optimist ca virusul va fi sub control in majoritatea țarilor europene pana la sfarșitul verii, in ciuda intarzierii campaniilor de vaccinare in multe tari din blocul european, informeaza Observatonews , care…

- Comisia Europeana va simplifica procedurile de autorizare pentru vaccinurile anti-Covid-19 eficace impotriva noilor variante ale SARS-CoV-2, a anunțat comisarul european pentru Sanatate, Stella Kyriakides, potrivit 360medical.ro. Anunțul vine in condițiile in care Comisia Europeana a fost…

- Republica Moldova iși va realiza campania de vaccinare nu mai devreme de anul 2023, țara fiind plasata in aceeași categorie cu o buna parte din statele africane. Potrivit unui studiu al companiei de cercetare Economist Intelligence Unit, cel mai rapid iși vor definitiva campaniile de vaccinare Uniunea…

- Economia Uniunii Europene risca sa sufere o lovitura de aproximativ 90 de miliarde de euro in acest an, daca ritmul vaccinarilor COVID-19 in blocul comunitar nu atinge nivelul din alte regiuni. Acesta este avertismentul grupului german de asigurari Allianz. Guvernele UE sunt criticate pentru debutul…

- Un tribunal din Moscova l-a condamnat marti pe opozantul rus Aleksei Navalnii la aproape trei ani de inchisoare, atragand condamnarea unanima din partea Occidentului, in timp ce circa 1.400 de persoane au fost arestate in cursul zilei la mai multe manifestatii pro-Navalnii, comenteaza AFP. Statele Unite,…

- Traian Basescu: „Este o zi trista care confirma fragilitatea unui intreg sistem, sistemul de sanatate romanesc. Arata cat de prost este managementul la nivelul fiecarei institutii de sanatate. In mandatul meu s-au inchis spitale considerate atunci drept morgi. (…) Noi mostenim sistemul sovietic, n-am…