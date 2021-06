Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile protejeaza si de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV2, afirma luni secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, care citeaza un studiu britanic. "Vaccinurile ne protejeaza si de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV2! Un studiu britanic publicat in revista medicala…

- Vaccines protect us from the new SARS-CoV-2 strains as well, Secretary of State with the Health Ministry Andrei Baciu informed on Monday, quoting a British study. "Vaccines protect us from the new SARS-CoV-2 strains! A British study published in "The Lancet" medical journal shows that fully…

- O noua tranșa de 1.091.610 doze de vaccin Pfizer va intra in Romania, luni, 31 mai, cea mai mare transa de pana acum, a anunțat duminica, 30 mai, Andrei Baciu, vicepresedintele Comitetului Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare impotriva COVID-19, potrivit News.ro.„Transa record pentru Romania!…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, spune ca in luna mai Romania urmeaza sa primeasca o cantitate de 6 milioane de doze de vaccin anti-coronavirus. Vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea spune ca cele mai multe vaccinuri care vor fi…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații și vicepreședinte CNCAV, Andrei Baciu, a preluat atribuțiile premierului Florin Cițu, ministru interimar la Sanatate, dupa demiterea pe Vlad Voiculescu. Andrei Baciu a explicat intr-o postare pe Facebook ca principalele obiective sunt, in acest moment, creșterea…

- Persoanele vaccinate cu oricare dintre vaccinurile autorizate și folosite in Romania pot dona plasma. De asemenea, acestea pot dona și sange sau trombocite dupa vaccinarea anti COVID-19, arata Ministerul Sanatații, intr-o postare pe Facebook. Instituția spune ca persoanele vaccinate nu au…