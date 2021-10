Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, in toiul discuțiilor din Parlament despre pașaportul de vaccinare branduit digestibil drept certificat verde, cunoscutul vaccinist Adrian Streinu-Cercel, totodata senator PSD, s-a proțapit la tribuna Senatului și a rostit adevarurile de care fug toți oficialii teleghidați ai țarii.…

- In urma cu o saptamana, in toiul discuțiilor din Parlament despre pașaportul de vaccinare, senatorul PSD Adrian Streinu Cercel, a criticat deciziile luate de autoritați in ceea ce privește accesul in anumite locații doar de catre persoanele vaccinate sau testate impotriva virusului. Deși este un vaccinist…

- Spitalul Municipal Brad a demarat o procedura de achiziție a unor echipamente medicale in cadrul proiectului „Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a Spitalului Municipal Brad prin achiziția de aparatura medicala”. Astfel, se achiziționeaza un aparat de radiologie fix și…

- Prefectura Iasi anunta ca vor fi luate masuri preventive pentru a limita raspandirea virusului SARS-CoV-2 in comunele Ceplenita si Rachiteni, unde s-a ajuns la o incidenta de 2,61 si, respectiv, 2,13 la mia de locuitori in ceea ce priveste numarul de persoane cu COVID-19. Prefectul Marian…

- Seful echipei de ancheta de la OMS considera ca raspandirea noului coronavirus din laboratorul de la Wuhan este printre ipotezele "probabile", scrie AFP, potrivit news.ro. "Un angajat (al laboratorului) infectat pe teren in timp ce preleva probe este inclus in una dintre ipotezele probabile.…

- In contextul posibilitații apariției valului patru de coronavirus, cand varianta Delta incepe sa se raspandeasca și in țara noastra, Valeriu Gheorghița vorbește despre reintroducerea restricțiilor de pandemie in Romania. Medicul nu exclude revenirea la masurile impuse in trecut, totul, bineinețeles,…

- Comuna ieșeana Cristești a ajuns la o incidența de 2,05 la mia de locuitori in ceea ce privește numarul de persoane infectate cu COVID-19 (numeric, este vorba despre 8 persoane in toata comuna). Conform legislației in vigoare, in aceasta situație se aplica o serie de masuri preventive care au drept…

- Actorul Mihai Malaimare intreaba retoric și revoltat serviciile secrete romanești daca sunt mandre de cei pe care „i-au adus la guvernare”. „Ba, Serviciile Secrete Romanesti ale lui Peste Prajit, voi sunteti mandre de astia pe care i-ati adus la guvernare? Eu stiam ca Serviciile Romanesti sunt performante,…