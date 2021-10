Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea impotriva Covid-19 reduce cu 90% riscul de spitalizare si de deces la persoanele de peste 50 de ani si pare eficace si impotriva variantei Delta, potrivit unui amplu studiu publicat in Franța. „Persoanele vaccinate au un risc de 9 ori mai scazut de a fi spitalizate sau de a muri din cauza…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 reduce cu 90% riscul de spitalizare si de deces si este eficienta si impotriva variantei Delta, arata un amplu studiu realizat in Franța și publicat luni. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, cercetatorii au comparat datele preluate de la 11 milioane de persoane vaccinate,…

- Efectele secundare ale COVID-19. Ce boli pot dezvolta persoanele care au avut coronavirus: STUDIU Efectele secundare ale COVID-19. Ce boli pot dezvolta persoanele care au avut coronavirus: STUDIU Vindecarea de noul coronavirus nu aduce intotdeauna cu sine insanatosirea completa. Nici macar persoanele…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 61 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 69 persoane. Din totalul celor 643 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 250 pacienți sunt diagnosticați…

- Emmanuel Macron a anunțat-o acum doua luni. Obligația de vaccinare impotriva Covid-19 pentru lucratorii din domeniul sanatații intra in vigoare miercuri, 15 septembrie, in Franța. Profesioniștii din spitale, din case de batrani, dar și asistenții la domiciliu sau pompierii pot fi suspendați, fara remunerare,…

- Riscul de tromboza este mai mare pentru persoanele care trec prin COVID-19 decat pentru cele care se vaccineaza, potrivit unui studiu care a utilizat datele a peste 29 de milioane de oameni din Anglia, transmite Mediafax. Probabilitatea de a dezvolta cheaguri de sange periculoase dupa infectarea…

- O mica parte dintre persoanele vaccinate anti-COVID-19 inca se pot imbolnavi, facand forme mai ușoare ale bolii. De ce se intampla acest lucru? Medicul Adrian Streinu Cercel, fost manager la Spitalul Matei Balș din București, a explicat ca vaccinurile anti-COVID-19 sunt esențiale pentru a opri pandemia.…

- Genetica unui individ poate influența riscul de infecție și severitatea simptomelor bolii. Un amplu studiu internațional a identificat parți ale genomului uman care pot determina riscul de COVID-19 sever. Cercetatorii au identificat 13 locații (sau loci) in genomul uman care afecteaza susceptibilitatea…