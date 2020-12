Stiri pe aceeasi tema

- O companie care a dezvoltat metode revoluționare de transport al peștelui proaspat, Thermo King, lucreaza cu companii farmaceutice, guverne și firme de logistica pentru a se asigura ca vaccinurile sunt pastrate in containere care sa pastreze temperaturile potrivite. Compania a reutilizat containere…

- Datele prezentate Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) de catre Pfizer/BioNTech si Moderna despre vaccinurile lor anti-Covid-19 sunt „foarte solide”, a anunțat astazi directorul executiv al EMA, Emer Cooke, citat de agerpres .„Dispunem de un set de date cu privire la peste 30.000 de subiecti care…

- Marea Britanie a comandat patruzeci de milioane de doze din mult laudatul vaccin pentru coronavirus de la Pfizer/BioNTech, așa ca națiunea va deveni prima din lume unde medicamentul va fi disponibil publicului. Opt sute de mii de doze vor ajunge in urmatoarele cateva zile și apoi vor mai veni alte zece…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar, Valeriu Gheorghița, a declarat ca tehnologia care sta la baza vaccinurilor anti-COVID-19 va putea fi folosita in viitor și pentru tratarea altor boli, inclusiv a cancerului, noteaza Digi 24.Valeriu Gheorghița spune ca medicina…

- Ministerul Apararii Nationale va asigura transportul terestru si aerian pentru toate dozele de vaccin de la sosirea in tara a acestora, dar si preluarea si transportul la centrele de vaccinare de pe intreg teritoriul Romaniei, afirma ministrul Nicolae Ciuca, potrivit AGERPRES. "Ministerul…

- La nivel mondial infecțiile au depașit 43 de milioane.Vaccinul produs de AstraZeneca a avut parte de un foarte bun raspuns imun de la persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 și 55 de ani. Compania Johnson & Johnson estimeaza ca vaccinul sau impotriva Covid-19 va fi disponibil pentru…

- Vaccinurile impotriva COVID-19 vor ajunge concomitent la toate statele membre ale Uniunii Europene, in funcție de dimensiunea populației, a anunțat joi Comisia Europeana. Potrivit Comisiei Europene, pana la data de 11 octombrie, au fost confirmate peste 4 milioane de cazuri de coronavirus in Uniunea…

- Vaccinurile impotriva COVID-19 dezvoltate in China ar putea fi gata de utilizare pentru publicul larg din noiembrie, a declarat un oficial al Centrului chinez pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), relateaza Reuters și Agerpres.ro. China are patru vaccinuri anti-COVID 19 in etapa finala a studiilor…