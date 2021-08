Stiri pe aceeasi tema

- 70% dintre adulții din UE au fost vaccinați cu cel puțin o doza, iar 57% sunt protejați cu ambele doze, a anunțat marți Comisia Europeana. Potrivit unui comunicat al CE, marți a fost atins pragul de 70% din populația adulta care a primit cel puțin o doza de vaccin anti-Covid. Citește…

- „Vaccinati-va acum!”, au fost cuvintele președintelui american, Joe Biden, dupa ce oficialii din domeniul sanatații din SUA au catalogat valul 4 al pandemiei de COVID drept unul „al nevaccinaților”. Biden a subliniat ca redresarea economiei depinde doar de punerea sub control…

- Soumya Swaminathan, directorul departamentului de Știința al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), a avertizat luni ca vaccinurile COVID-19 de la producatori diferiți nu ar trebui combinate. „Este o tendința periculoasa”, a avertizat aceasta, potrivit Reuters. „Este o tendința puțin periculoasa aici.…

- Apar informații menite sa bucure mamicile și viitoarele mamici cu privire la beneficiile imunizarii anti-Covid-19. In urma unui studiu realizat de medicii unui spital din Valencia s-a dovedit ca unul dintre cele mai administrate vaccinuri din Europa produce mai mulți anticorpi in laptele matern. Cercetarea…

- Noi reguli pentru turiștii straini care vor sa viziteze Spania. Calatorii care prezinta certificat de vaccinare anti-Covid cu unul dintre vaccinurile Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &Johnson vor putea intra fara restricții.

- ”Avem nevoie de opinia oamenilor de știința cu privire la cine trebuie vaccinat, cum ne vaccinam și in ce ordine. Nu este o decizie politica, este clar o decizie științifica, bazata pe studii”, a raspuns von der Leyen dupa ce a fost intrebata ce parere are despre dezbaterea privind necesitatea imunizarii…

- Considerand ca, „pana in vara, toti adultii care doresc sa fie vaccinati vor fi primit o prima doza”, șeful Moderna, Stephane Bancel, a estimat ca „va fi necesar apoi ca foarte repede sa fie vizati adolescentii de la 12 la 17 ani”. In prezent, in Europa numai vaccinul de la Pfizer/BioNTech este autorizat…

- Premierul Florin Cițu și-a exprimat vineri regretul ca Romania nu produce vaccin anti-Covid 19 și a susținut ca sectorul privat trebuie susținut pentru a face macar o parte din producția de vaccin, relateaza ziare.com. „Nu numaidecat un vaccin propriu, ci macar sa putem sa il producem. Nu numai Romania,…