Vaccinurile anti-Covid-19, o afacere de zeci de miliarde de dolari. Cine sunt câștigătorii Vaccinurile impotriva noului coronavirus promit reintoarcerea la o viața normala, insa acestea au creat și o piața globala de zeci de miliarde de dolari in vanzari anuale pentru companiile farmaceutice, scrie The Guardian.Intre cei mai mari caștigatori sunt giganții farma Pfizer și Moderna, doua companii americane care cer peste 30 de dolari de persoana pentru protecția oferita de vaccinurile lor in doua doze.In timp ce Moderna a fost inființata in urma cu 11 ani, compania nu a realizat niciodata profit și avea doar 830 de angajați inainte de pandemie, Pfizer iși trage radacinile din 1849, a facut… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul este un pas catre rezolvarea unei dispute vechi de 17 ani, care a condus la impunerea unor tarife de retorsiune pentru exporturi ale ambelor tari in valoare de miliarde de dolari. Von der Leyen a spus ca a vorbit vineri cu presedintele american Joe Biden in legatura cu acest subiect. Masura…

- AstraZeneca a inregistrat anul trecut vanzara unui portofoliu de actiuni in valoare de 1,38 de miliarde de dolari, ”o mare parte” provenind din vanzarea actiunilor Moderna, potrivit celui mai recent raport anual al companiei. Actiunile Moderna, compania care s-a listat la bursa in 2018 la pretul de…

- Agenția Europeana a Medicamentului a atras atenția asupra noilor tulpini de coronavirus, subliniind ca este urgent ca vaccinurile anti-COVID-19 existente sa fie adaptate. Cele trei vaccinuri care sunt autorizate in Uniunea Europeana – de la Pfizer, Moderna și AstraZeneca – sunt eficiente și impotriva…

- Presedintele american, Joe Biden, va promite in cursul reuniunii G7 care va avea loc vineri, patru miliarde de dolari pentru dispozitivul COVAX de vaccinare anti-COVID-19, a facut cunoscut joi Casa Alba, noteaza AFP. O prima transa de 2 miliarde de dolari va fi eliberata "foarte repede", a declarat…

- Daca te-ai intrebat care sunt diferențele intre cele trei vaccinuri anti-COVID-19 aprobate in Uniunea Europeana – de la Pfizer-BioNTech, Moderna și AstraZeneca – iata ce spun experții. Sandra Alexiu, președinte al Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și membru al Grupului de Vaccinologie,…

- UE a contractat 200 de milioane de doze din acest vaccin, cu posibilitatea de a achiziționa alte 200 de milioane. Vaccinul dezvoltat de compania americana Johnson & Johnson are o eficiența de 66% in prevenirea COVID, rezultat obținut in urma unui studiu clinic global derulat pe trei continente, și testat…

- Analiștii de pe Wall Street estimeaza ca cele doua companii care au produs vaccinuri eficiente impotriva Covid-19, Pfizer și Moderna, vor avea venituri de aproximativ 32 de miliarde de dolari doar in anul viitor, scrie CNN.

- Acordul are loc intr-o saptamana in care AstraZeneca a anuntat ca efectueaza cercetari suplimentare pentru a confirma daca vaccinul sau destinat Covid-19 are o eficacitate de 90%, ceea ar putea intarzia distribuirea acerstuia pe piata. In schimb, vaccinul pentru noul coronavirus dezvoltat de grupul…