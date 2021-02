Diplomația va determina probabil cine va avea acces la vaccinurile impotriva coronavirusului in urmatoarele luni, au declarat un numar de analiști pentru CNBC, țari precum Rusia și China folosind una dintre marfurile cele mai solicitate din lume pentru a-și promova propriile interese, potrivit Mediafax.

In timp ce multe țari nu au inceput inca programele de vaccinare, chiar și națiunile cu venituri ridicate se confrunta cu un deficit in aprovizionare, in timp ce producatorii se lupta sa accelereze producția.

Rusia și China au facut anul trecut, din distribuirea maștilor de fața…