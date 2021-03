Vaccinuri: Moscova şi Beijingul se apără de acuzaţiile de "oportunism" Sefii diplomatiilor rusa si chineza au criticat marti politica statelor occidentale cu privire la vaccinurile impotriva coronavirusului, aparandu-se la randul lor de orice acuzatie de "oportunism" si asigurand ca nu cauta decat sa "salveze vieti", relateaza AFP. Aceste declaratii intervin in plina perioada de tensiuni in jurul omologarii vaccinului rusesc Sputnik V in Uniunea Europeana, Rusia acuzand Bruxellesul ca intarzie in mod voit acest proces. Bruxellesul acuza la randul sau Moscova si Beijingul ca "instrumentalizeaza vaccinurile in scopuri de propaganda". Occidentalii "incearca sa prezinte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

