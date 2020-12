Autor: Sorin Rosca Stanescu In analiza de ieri am greșit. Și imi cer public scuze. Am afirmat ca in doua zile au fost vaccinate opt mii de persoane și ca au ramas doua mii de doze nefolosite, care sunt depozitate la Institutul Cantacuzino. Total fals. Institutul Național de Sanatate Publica ne-a comunicat alta cifra. De-a dreptul alarmanta. Doar 2.066 de persoane vaccinate. Azi ne sosesc nu mai puțin de 140 de mii de vaccinuri. Cum vom face fața cu logistica pe care o avem? Atrag atenția asupra faptului ca cele zece mii de vaccinuri sosite nu pe calea aerului, ci intr-o duba care s-a defectat…