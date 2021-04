Vaccinuri false și aflux fără precedent de cocaină. Covid-19, trambulină pentru crima organizată Potrivit unui raport al Europol, epidemia Covid-19 ofera un teren fertil pentru criminalitatea organizata, traficul de droguri și corupție. Pandemia cauzata de SARS-CoV-2 risca sa favorizeze ani de zile criminalitatea organizata in Europa, care a atins deja un „punct de ruptura” din cauza unui aflux fara precedent de cocaina, se arata in raportul agenției europene […] The post Vaccinuri false și aflux fara precedent de cocaina. Covid-19, trambulina pentru crima organizata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul BioNTech, unul dintre dezvoltatorii vaccinului impotriva Covid-19 produs in colaborare cu Pfizer, este de parere ca virusul va fi pus sub control in majoritatea țarilor europene pana la sfarșitul verii lui 2021, transmite digi24.ro .

- In China au avut loc 80 de arestari la o fabrica despre care se presupune ca realiza vaccinuri false și unde s-au gasit cel puțin 3.000 de doze.De asemenea, trei cetațeni chinezi și un zambian au fost reținuți intr-un depozit din Gauteng, Africa de Sud, unde au fost descoperite fiole care conțineau…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a respins din nou, sambata, criticile potrivit carora UE ar fi intarziat sa concluzioneze acorduri de precomenzi de vaccinuri cu laboratoarele farmaceutice, scrie AFP, informeaza News.ro. Dificultatile cu aprovizionarea de vaccinuri contra…

- Atata timp cat restrictiile de calatorie vor ramane in vigoare din cauza pandemiei, este foarte probabil ca infractorii sa profite de aceasta oportunitate si sa confectioneze si sa vanda certificate false de testare pentru COVID-19, informeaza Europol intr-o notificare de alerta timpurie. Au aparut…

- Documente false, precum rezultate negative pentru teste COVID, pentru evitarea restricțiilor de calatorie sint vindute in aeroporturi, gari și pe internet, arata Europol, citat de The Guardian. Este vorba despre oameni sau grupari care produc și vind certificate false COVID in intreaga Europa. „Atit…

- Documente false, precum rezultate negative pentru teste COVID, pentru evitarea restricțiilor de calatorie sunt vandute in aeroporturi, gari și pe internet, arata Europol, informeaza The Guardian, digi24.ro.

- Traficul de false teste negative COVID, care se vand cu pana la 300 de euro pe bucata, este in floare in marile aeroporturi din Europa, dupa cum avertizeaza Europol. Țarile unde traficul este in floare sunt Marea Britanie, Franța, Spania și Olanda, conform news.ro . In Spania și Olanda, certificatele…

- Anul 2021 se preconizeaza a fi un an al redresarii, chiar daca unele incertitudini vor continua sa persiste, cum ar fi cele legate de capacitatea vaccinurilor de a readuce viața la normal sau de potențialele surprize pe plan economic, de exemplu cele legate de politica monetara a marilor banci centrale,…