Vaccinuri, dezinformare, profit: operațiunea “sânge pur” și afacerea „sânge sigur” Un cuplu anti-vaccin care refuza o transfuzie pentru o operație de salvare a vieții de teama contaminarii, o organizație care pune in legatura donatori nevaccinați: dezinformarea despre Covid-19 a dat naștere unei așa-numite mișcari „sange pur”, dar și unei veritabile afaceri. Mișcarea raspandește teorii ale conspirației conform carora primirea de transfuzii de la persoane vaccinate […] The post Vaccinuri, dezinformare, profit: operațiunea “sange pur” și afacerea „sange sigur” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

