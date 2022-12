Oficiali de top din domeniul sanatații din UE solicita o mai mare transparența in ceea ce privește cel mai mare contract al blocului comunitar pentru vaccinurile anti-Covid-19, un contract la a carui negociere a participat personal președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Ce s-a promis? Am dori cu adevarat sa știm”, a declarat […] The post Vaccinuri Covid-19, mega-afacerea Bruxelles-ului. Oficialii ii cer socoteala Ursulei von der Leyen. „Ce s-a promis? Am sa știm” first appeared on Ziarul National .