Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va detalia vineri un mecanism prin care se va solicita atat notificarea, cat si autorizarea exporturilor de vaccinuri anti-Covid-19 din blocul comunitar. Asta dupa ce producatorii de vaccinuri au diminuat livrarile de doze programate pentru cele 27 de state membre ale UE, potrivit…

- Comisia Europeana va finaliza, pana la finalul saptamanii, o propunere care cere companiilor farmaceutice sa-și inregistreze exporturile de vaccin din Uniunea Europeana. Insista, insa, ca nu are planuri sa impuna o interdicție a exporturilor, potrivit Reuters. Țarile au aflat la sfarșitul saptamanii…

- Uniunea Europeana a anuntat marti ca a finalizat negocierile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia a pana la 60 milioane de doze de vaccin candidat dezvoltat de aceasta impotriva COVID-19, transmite Reuters. 'Contractul preconizat cu Valneva ar oferi posibilitatea…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat joi ca a incheiat negocieri exploratorii cu societatea americana in domeniul biotehnologiei Novavax in vederea achizitionarii a 100 de milioane de doze de vaccin candidat impotriva covid-19, relateaza AFP. ”Contractul avut in vedere cu Novavax va oferi posibilitatea…

- Grupul farma Merck si-a vandut participatia detinuta la Moderna, dupa ce anunțul privind vaccinul anti-COVID-19 a dus la creșterea masiva a acțiunilor Grupul farmaceutic american Merck & Co a anuntat miercuri ca si-a vandut participatia detinuta la Moderna Inc, dupa ce a beneficiat anul acesta de…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a incheiat cu companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech un contract pentru achizitia a 300 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19, transmite Reuters. Incheierea acestui contract survine dupa ce grupul farmaceutic american Pfizer Inc. a…

