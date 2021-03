Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu se afla in postura de a dona in mod direct vaccinuri anti-Covid țarilor mai sarace, a spus duminica șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform Agerpres , care citeaza dpa. ”Exista o presiune destul de mare asupra statelor membre sa obțina vaccinuri pentru ele insele”,…

- Șefa comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca Pfizer și BioNTech vor livra 75 de milioane de doze de vaccin in plus Uniunii Europene, in al doilea trimestru din acest an, informeaza HotNews.ro . Ursula von der Leyen a precizat ca UE colaboreaza cu cele doua companii farmaceutice pentru…

- Pfizer și BioNTech vor livra 75 de milioane de doze de vaccin in plus in al doilea trimestru din acest an. Anunțul a fost facut astazi de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.”Colaboram cu companiile farmaceutice pentru a ne asigura ca europenilor le sunt livrate vaccinuri”, a scris von der…

- Compania farmaceutica britanica AstraZeneca va suplimenta livrarile de vaccinuri pentru Covid-19 catre Uniunea Europeana cu 9 milioane de doze, la un total de 40 de milioane, in primul trimestru, fata de oferta facuta saptamana trecuta, si va incepe livrarile cu o saptamana mai devreme decat era…

- Cele 9 milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19 vor fi livrate de AstraZeneca in primul trimestru al acestui an, a anuntat, duminica, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Reuters, citata de Agerpres . Ursula von der Leyen a precizat ca, in total, AstraZeneca…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis ca asteapta ca AstraZeneca sa respecte acordul si sa livreze cele 400 de milioane de doze de vaccin, dupa ce vaccinul a fost aprobat in Uniunea Europeana , informeaza Agerpres. „Astept sa fie livrate cele 400 de milioane de doze conform acordului”,…

- Uniunea Europeana (UE) a incheiat un nou acord cu Pfizer/BioNTech pentru achizitionarea a inca 300 de milioane de doze de vaccin COVID-19, in plus fata de cele 300 de milioane deja cumparate, dubland astfel numarul de doze achizitionate de la acesti producatori, a anuntat vineri presedinta Comisiei…

