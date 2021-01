Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica Moderna a anuntat ca a fost informata de Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) ca anumite documente legate de autorizarea vaccinului dezvoltat impotriva Covid-19 au fost accesate intr-un atac cibernetic, potrivit Reuters. EMA, care analizeaza medicamente si vaccinuri…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au anunțat luni ca au reluat negocierile pentru acordul post-Brexit in sistem online, dupa ce discuțiile au fost sistate din cauza unui caz de Covid-19 aparut in echipa reprezentanților UE. Negocierile au fost reluate in incercarea Angliei și a UE de a-si depasi „divergentele…

- Comisia Europeana vrea sa cumpere și vaccinul dezvoltat de Moderna, al doilea ser care promite sa combata COVID-19. CE mai are acorduri cu Pfizer/BioNTech, AstraZeneca si Sanofi Comisia Europeana vrea sa ajunga la un acord cu compania americana Moderna pentru milioane de vaccinuri destinate Covid-19,…

- Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficacitate de 94,5% pentru prevenirea Covid-19, pe baza datelor preliminare ale unui studiu clinic de faza finala, devenind al doilea producator de medicamente care a raportat rezultate peste asteptari, dupa ce Pfizer si BioNTech au anuntat…

- Bulgaria intentioneaza sa isi exprime, marti, opozitia fata de inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana a Macedoniei de Nord, pentru ca cele doua tari nu si-au rezolvat inca disputele legate de istorie si limba, a declarat ministrul bulgar de Externe Ekaterina Zaharieva, transmite Reuters,…

- UE cumpara 300 mil. de doze din vaccinul dezvoltat de Pfizer și BioTech, care a dat rezultate promitatoare in lupta cu COVID-19 Uniunea Europeana va finaliza ”in curand” contractul cu companiile americana Pfizer si germana BioNTech, in urma unui acord provizoriu incheiat in septembrie, pentru…

- Alexandru Rafila sustine s-a facut un "efort fara precedent" in dezvoltarea vaccinului anti-covid, iar in prezent sunt in studii de faza avansata trei asemenea vaccinuri. Unul dintre ele ar putea sa primeasca autorizatia de punere pe piata spre sfarsitul acestui an sau in prima luna a anului viitor.…

- "Trei sau patru vaccinuri" urmeaza sa fie disponibile pana la sfarsitul lui 2020 si inceputul lui 2021 in Uniunea Europeana (UE), estimeaza presedintele Consiliului European Charles Michel intr-un interviu acordat postului RTL. "Potrivit informatiilor noastre, speram ca, incepand de la sfarsitul…