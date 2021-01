Vaccinul, transportat în cutii de pizza! Medicul GHEORGHIȚĂ s-a amuzat Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, despre faptul ca la Spitalul Județean de Urgența Slobozia, vaccinul anti-COVID a ajuns in cutii de pizza, ca acest lucru nu are importanța și nu afecteaza siguranța vaccinului. Initial, la auzul stirii, Valeriu Gheorghita s-a amuzat. Incepe curațenia in instituțiile de stat. Primii angajați care vor fi disponibilizați „Nu stiu de aceasta situatie. Cutiile care sunt livrate de producator sunt asemanatoare unei cutii de pizza, intr-adevar, dar contin cele 195 de flacoane. Este doar o intamplare sa semene… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

