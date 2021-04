Vaccinul rusesc Sputnik V, produs şi în Turcia Rusia si compania farmaceutica turca Viscoran Ilac au incheiat un acord de cooperare in vederea producerii vaccinului Sputnik V in Turcia, a anuntat luni Fondul rus de investitii directe (RDIF), care detine patentul productiei acestui vaccin anti-COVID-19, informeaza Agerpres . Pana in prezent, Viscoran Ilac a realizat studiile necesare asupra produsului si intentioneaza sa inceapa productia vaccinului in lunile urmatoare in mai multe fabrici din Turcia. Conform acordului, Viscoran va asista RDIF in cautarea unor aliante cu alte companii farmaceutice carora Rusia sa le transfere tehnologia de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

