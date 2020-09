Vaccinul rusesc, contestat de cercetătorii străini Un grup de cercetatori și-a exprimat ingrijorarea cu privire la „tiparele repetitive” de date intr-o lucrare care descrie studiile clinice in faza incipienta a vaccinului anti-COVID dezvoltat de Rusia. Mai exact, cei 15 cercetatori, care au trimis o scrisoare revistei The Lancet, susțin ca nivelul de anticorpi de la mai mulți pacienți este identic, ceea […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

