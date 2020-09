Vaccinul rusesc anti – Covid 19 va fi testat pe 40.000 de locuitori ai Moscovei

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Moscova au anuntat miercuri ca au inceput testarea vaccinului rus impotriva COVID-19 pe 40.000 de locuitori ai capitalei - etapa finala de testare a acestui vaccin anuntata in august, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Primii participanti au fost vaccinati astazi (miercuri) in centrele…

- Rusia a lansat o noua faza a testelor clinice ale vaccinului sau impotriva noului coronavirus numit Sputnik V, care vizeaza peste 40 000 de persoane la Moscova, a anuntat miercuri vicepremiera Federației Ruse, Tatiana Golikova, relateaza Reuters. Potrivit Tatianei Golikova, studiile clinice in stadiu…

- Autoritațile din Rusia au anunțat ca un al doilea vaccin impotriva COVID-19 se afla in dezvoltare, dupa ce Sputnik V a fost lansat la inceputul lunii august. In laboratorul in care este dezvoltat serul, in Era Sovietica era desfașurat un program ilegal de arme biologice. La inceputul acestei luni, Vladimir…

- Testarea in masa a potențialului vaccin impotriva Covid-19 penru a fi aprobat la nivel național va implica peste 40.000 de oameni, a relatat agenția de știri Tass, citandu-l pe dezvoltator, scrie tbsnews. Vaccinul, denumit ”Sputnik V” in semn de omagiu pentru satelitul sovietic, primul dispozitiv spațial…