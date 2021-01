Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul Pfizer/BioNTech este eficient și impotriva noilor tulpini de coronavirus, una dintre care a fost depistata in Marea Britanie. Despre aceasta anunta compania Pfizer, in baza testelor sale de laborator.

- Testele efectuate in vitro au aratat ca „anticorpii persoanelor care au facut vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19 neutralizeaza efectiv SARS-CoV-2 cu o mutație cheie care se gasește și in doua tulpini extrem de transmisibile”, potrivit comunicatului. Compania germana BioNTech a anunțat vineri…

- Un nou studiu a ajuns la concluzia ca vaccinul produs de Pfizer si de BioNTech este eficient impotriva celor doua tulpini noi de coronavirus care au aparut in Marea Britanie si Africa de Sud, transmite vineri DPA. Conform rezultatelor initiale ale studiului realizat chiar de Pfizer in colaborare cu…

- Vaccinul anti-Covid a carui administrare a inceput duminica, este eficient și impotriva noii tulpini de coronavirus dezvoltata in Marea Britanie, a anunțat Comitetul National de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Specialiștii spun ca noua mutație, care este mai contagioasa decat…

- Pfizer/BioNTech și Moderna testeaza pentru a vedea daca vaccinurile lor contra Covid-19 sunt eficiente și impotriva noii versiuni a virusului ce a aparut in Marea Britanie și alte țari, potrivit unor comunicate ale celor doua companii, citate de CNN . ”Pe baza datelor de pana acum, ne așteptam ca imunitatea…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a autorizat luni primul vaccin impotriva Covid-19 care ar urma sa fie folosit in Uniunea Europeana. Este vorba despre vaccinul produs de Pfizer-BioNTech, informeaza AFP. Marea Britanie a fost prima țara din lume care a aprobat utilizarea vaccinului celor doua…

- Uniunea Europeana a criticat aprobarea rapida de catre autoritatile britanice a vaccinului impotriva COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech, sustinand ca procedura europeana, desi putin mai lenta decat cea britanica, este mai riguroasa, relateaza Reuters. Regatul Unit a devenit miercuri prima…

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de laboratorul britanic AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficienta in medie de 70%, potrivit unui comunicat publicat luni, relateaza AFP. "Este vorba despre rezultate intermediare ale studiilor clinice la scara larga realizate in Marea Britanie si Brazilia,…